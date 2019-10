Konzertreihe "sonntagsumfünf" in Wermelskirchen : Alte Musik begeistert die Zuhörer in St. Michael

Wermelskirchen Sänger, Instrumentalisten und Sopranistin Veronika Madler sorgen für große Begeisterung und nicht enden wollenden Applaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Manchmal stehen einzelne Besucher auf – mitten im Konzert. Sie stehen einen Augenblick in der Kirchenbank und machen sich einem Klang auf die Spur. Einem Streichen, einem Trommeln, einem ungewohnten Ton. Weil die Musiker des Ensembles für Alte Musik mit dem klangvollen Namen „psalterion“ vor dem großen Publikum in der katholischen Kirche St. Michael ein bisschen untergehen, offenbart zuweilen nur ein kurzer Blick die Herkunft eines Klangs. Denn die Instrumente, die die Musiker der Musikschule im Gepäck haben, sind so ungewöhnlich wie das Konzert der Reihe „sonntagsumfünf“ selbst. Gemshorn, Streichspalter und Hackbrett gesellen sich unter der Leitung von Alfred Karnowka zu Trommeln, Kontrabass und Harfe – und sorgen für Klänge, die aus einer anderen Zeit in die Gegenwart schweben.

Die vielen Zuschauer am Sonntagnachmittag in der Kirche beweisen: In Wermelskirchen gibt es ein Publikum für Lieder und Tänze aus dem Mittelalter, die ihre Wurzeln in Spanien, Italien oder Frankreich haben, für Melodien auf alten Instrumenten und Stimmen, die lateinische Worte formen. Denn zu dem Ensemble der Musikschule gesellt sich – als seien sie füreinander gemacht – das Vokalensemble aus St. Michael und Apollinaris. Unter Leitung von Marcus Richter haben die Sänger Texte aus dem 13., 14., 15. und 16. Jahrhundert einstudiert – häufig einstimmig und dennoch eindrucksvoll. Sie bedienen sich zum Konzert am Sonntagabend vornehmlich aus dem „Llibre vermell de Montserrat“, einer Sammlung spätmittelalterlicher Lieder und liturgischer Texte – benannt nach dem Kloster Montserrat in Katalonien. Kaum einer der Zuhörer wird die Texte verstehen, die das Vokalensemble singt. „Cunti simus concanentes“ (Lassen Sie uns alle singen) oder „Ad mortem festinamus“ (Wir eilen zum Tod).

Aber auch dank Solistin Veronika Madler spürt das Publikum die Botschaft der Melodien, das Heitere sowie das Nachdenkliche. Die Sopranistin reiht sich als drittes Glied in die musikalische Kette des Konzerts ein und setzt ihr die Krone auf. Wenn die Chorsänger den Ton für die Solistin ewig zu halten scheinen, dann nutzt Veronika Madler diesen Klang, um ihre gefühlvolle, eindrucksvolle Stimme darüber zu legen. Wenn die Trommeln zum Tanz aufspielen, die Rasseln einstimmen und eine Flöte zu spielen beginnt: Dann möchte man mittanzen und es den Kindern gleichtun, die es irgendwann tanzend auf den Kirchgang zieht.