Obstbäume in Wermelskirchen Alte Bäume bekommen eine neue Chance

Roland Steiger kann sein Glück kaum fassen. „Das ist eine echte Perle hier“, sagt er am Samstag und deutet auf die große Wiese mit alten Bäumen. Was für den Laien auf den ersten Blick vor allem nach altem Holz aussieht, fällt für die Ehrenamtlichen von OBSD – wie „Obstbäume schneiden in Dabringhausen“ – eindeutig in die Kategorie Schatzkammer. Deswegen haben sie ihr Werkzeug zusammengepackt und sich auf den Weg nach Kleinklev gemacht. „Wir zählen hier fast 50 Bäume auf der Wiese“, sagt Steiger, „eine große Vielfalt und alte Sorten.“ Solche großen Streuobstwiesen gebe es im Bergischen gar nicht mehr so oft, weiß er. Apfel, Birne, Kirsche, Mirabelle und Walnuss: Vor rund 60 Jahren sei die Streuobstwiese in Kleinklev entstanden, hat Steiger herausgefunden.