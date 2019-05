Buchneuerscheinung : Wermelskirchen als Zentrum im Bergischen Land

Wermelskirchen Nicolaus J. Breidenbach stellt ein neues Buch vor.

So hat es im achten Jahrhundert einen Herrschaftsbereich im Bergischen Land vor den Herrn von Berg mit dem Zentrum Wermelskirchen gegeben, was das bisherige Wissen über das Machtgefüge zur Zeit der Grafen von Berg verändert. Die Forschung zu dieser Entdeckung geht zurück auf Herrn Johann von Lülsdorff und ist nur eine von über 40 Veröffentlichungen und Artikeln aus den letzten 35 Jahren, die in dem Kompendium des Herausgebers Breidenbach Platz finden.