Kirchengemeinde Hünger-Neuenhaus : Ehrenamtlich auf der Kanzel

Einsatz im Stephanus-Gemeindezentrum: Heike Endepols hält auch schon während ihrer Ausbildung zur Prädikantin Gottesdienste. Foto: Gemeinde Hilgen-Neuenhaus

Wermelskirchen Heike Endepols lässt sich von der Evangelischen Kirche zur Prädikantin ausbilden. Die habilitierte Biologin kann anschließend die gottesdienstlichen Aufgabe eines Pfarrers übernehmen.

Von Theresa Demski

Wenn Prof. Dr. Heike Endepols vor ihren Studenten steht, dann ist sie in ihrem Element. Dann nehmen sie gemeinsam die Biologie unter die Lupe, forschen, finden und diskutieren. Dann geht es um belastbare Beweise und wissenschaftliche Erkenntnisse. Wenn Heike Endepols vor der Gemeinde steht, dann blickt sie in die Augen von Menschen, die sich am Sonntagmorgen Ermutigung oder einen neuen Blick auf biblische Geschichten wünschen, die ihre Gefühle und Sorgen mitbringen und an Gott glauben – dessen Existenz seit jeher eher schwerlich zu beweisen ist.

Passt das zusammen? „Für mich passt das“, sagt Heike Endepols. Und das ist kein Zögern, kein mühevolles Erklären. „Glaube und Wissenschaft widersprechen sich nicht“, hat die 54-Jährige festgestellt. Ganz im Gegenteil. Es seien zwei Lichter, die sich leuchten lassen.

Info Prädikanten werden ordiniert Hintergrund Die Evangelische Kirche gründet die Ausbildung Ehrenamtlicher zu Prädikanten auf das Prinzip des „Priestertums aller Getauften“. Das Predigtamt bedarf keiner Weihe. Jeder Christ sei aufgefordert seine eigenen Erfahrungen und Bereiche in die Gemeinschaft einzubringen. Ausbildung Die Zurüstung der Prädikanten endet im Rheinland mit der Ordination – mit der Aufnahme der Ehrenamtlichen in die Dienstgemeinschaft. Die Ordination von Heike Endepols soll am zweiten Advent 2021 stattfinden.

Das gilt auch für Heike Endepols eigenes Leben: Glaube und Wissenschaft haben beide ihren Platz. Sie arbeitet als Biologie-Dozentin an der Universität in Köln und engagiert sich ehrenamtlich in der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus. Dort kam Presbyteriumsvorsitzende Dorothea Hoffrogge vor zwei Jahren auf sie zu und fragte, ob sie sich nicht vorstellen könne, Prädikantin zu werden. Die Evangelische Kirche bildet die Laienprediger als Unterstützung der hauptamtlichen Pfarrer aus – um Gottesdienste zu halten, Beerdigungen, Hochzeiten und Taufen zu feiern und auch gelegentlich im Seelsorgebereich einzuspringen. „Ich musste über diesen Vorschlag wirklich nachdenken“, sagt Heike Endepols. Am Ende habe sie gemerkt: „Ich hätte schon etwas zu sagen.“

Also verfasste sie ein Motivationsschreiben: Sie erklärte, dass sie Gott und der Gemeinde etwas zurückgeben wolle, weil ihre Erfahrungen so positiv, ihr Leben so reich sei. Und sie kam auch auf die Naturwissenschaften zu sprechen und ihren Wunsch, der Gemeinde ihre eigene Sicht auf die Welt anzubieten. Nach einem Gespräch beim Superintendenten des Kirchenkreises und einer Tagung der Evangelischen Landeskirche stand fest: Sie würde – gemeinsam mit zwölf anderen Anwärtern aus dem Rheinland – zwei Jahre lang lernen und Prüfungen schreiben, um anschließend als Prädikantin wirken zu können. „Zurüstung“ nennt die Evangelische Kirche diesen Prozess, der von einer praktischen Ausbildung in der Gemeinde begleitet wird.

Zehn Gottesdienste sollten Prädikanten bereits während der zweijährigen „Zurüstung“ halten. Pünktlich zur Halbzeit hat Heike Endepols bereits 14 Mal auf der Kanzel gestanden – mit Unterstützung von Pfarrer Traugott Schuller als Mentor. „Ich bin sehr glücklich über seine Begleitung“, sagt Heike Endepols und erinnert sich an ihren ersten eigenen Gottesdienst. Sie sei so ein Typ, der immer ihren Puls im Blicke habe. „Der erste Gottesdienst, das war sehr aufregend“, sagt sie. Gleiches galt für die erste Gottesdienstvisitation der Prüfer, die einer Lehrprobe gleicht. „Aber auch da bin ich ganz glücklich rausgegangen“, sagt sie.