Bergischer Rassegeflügelzuchtverein : Als Ida und Fritzi Freunde wurden

Wermelskirchen Der Trend geht zum eigenen Huhn, sagt Marit Metzner vom Bergischen Rassegeflügelzuchtverein. Ein Besuch in Unterwinkelhausen.

Ida legt eine Pause vom Spielen ein. Die Siebenjährige sitzt am Küchentisch und isst ihren Apfel, als sie plötzlich in ihrer Bewegung innehält und die Ohren spitzt. Im nächsten Moment guckt ein Hahn um die Ecke. „Fritzi“, sagt Ida und lacht. Und dann nimmt sie das Tier auf den Arm, streicht vorsichtig über den Kamm und stellt stolz ihren Hahn vor. „Der besucht uns manchmal in der Küche“, sagt Ida, und als Fritzi zu krähen und meckern beginnt, setzt sie ihn wieder auf den Boden. Der Hahn sieht sich noch einmal um, macht noch kurz Station am Hundenapf und hüpft dann wieder die Stufen hinunter auf den Hof. Marit Metzner zuckt mit den Schultern: Den Hennen und Hähnen steht die Tür immer offen, sagt sie dann. „Sie gehören zur Familie.“