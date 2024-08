Ungewöhnlicher Aufruf des Wemelskirchener Vereins „Alpha“ Graffiti-Sprayer für Folgeauftrag gesucht

Aus Jürgen Brehm sprudelt es nur so heraus, wenn er von dem berichtet, was alles auf der abgelegenen Sportanlage geplant ist, um diese in ein Bogensportgelände zu verwandeln. Aktuell ist der Verein noch mit seinem inklusiven Projekt am Halzenberg beheimatet. Dieser Standort wird jedoch aufgegeben. „Die Fläche dort ist ganz offiziell kein Trainingsgelände. Und Events, wie wir sie gerne veranstalten, sind dort nicht mehr möglich“, sagt der Projekt-Koordinator.