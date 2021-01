Haus Vogelsang in Wermelskirchen : „Alles andere bringt ja nichts mehr“

Wermelskirchen Sven von Domaros ist Koch im Haus Vogelsang und hat sich gegen Corona impfen lassen. Das hatte er sich zuvor genau überlegt. Der 51-Jährige ist überzeugt, dass jeder eine solche Entscheidung für sich treffen muss. Jedoch sieht er in der Impfung den Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie.

„Mir geht es gut. Ich spüre keinerlei Nebenwirkungen. Am ersten Tag nach der Spritze hatte ich im Oberarm einen leichten Schmerz – so ähnlich, wie bei einem leichten Muskelkater. Das rührt vom Einstich her“, berichtet Sven von Domaros: „Geht es nach dem Hören-Sagen, soll die zweite Spritze wohl eher kurzzeitige Auswirkungen wie Schlappheit hervorrufen als die erste.“ Vor dem zweiten Impf-Termin Anfang Februar habe er aber keine Angst: „Vom Einstich der ersten Spritze habe ich gar nichts bemerkt. Obwohl ich beim Anblick der Nadel gedacht habe: Da kommt ja was auf dich zu.“

Aus seiner Sicht würden im Moment zwei Lager von sich reden machen: die Impf-Befürworter und die Impfgegner. „Ich kann und will niemandem etwas empfehlen oder vorschreiben. Wenn sich jeder impfen ließe, erscheint mir das aber grundsätzlich sinnvoll. Denn dadurch bekommen wir die Pandemie in den Griff – die Impfung sehe ich als Schlüssel, alles andere bringt ja nichts mehr.“ Sven von Domaros hofft auf einen beschleunigten Fortgang der Impfungen, denn „Schieflagen“ aus seiner Sicht, beobachtet er: „Das Krankenhaus-Personal muss doch wohl schleunigst geimpft werden.“ Diese Auffassung teilt auch seine Ehefrau Denise, die in der ambulanten Pflege arbeitet und genauso wie ihr Mann auf ihre persönliche Verantwortung gegenüber Patienten verweist und sich ebenso hat impfen lassen. Leute, die Corona leugnen oder sich in Gruppen treffen, sieht von Domaros kritisch. „Es kann so weit kommen, dass, wenn die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, Menschen ohne Impfung Beschränkungen zum Beispiel beim Reisen hinnehmen müssen“, fürchtet er.