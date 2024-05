Abnahme im Eifgenstadion und in Dabringhausen Die neue Sportabzeichen-Saison hat begonnen

An jedem Tag werden unterschiedliche Disziplinen trainiert: Am 4. Juni steht die Kraft im Fokus (Medizinball, Standweitsprung), am 11. Juni die Koordination (Weitsprung, Seilsprung / eventuell Hochsprung). Die Schnelligkeit wird am 18. Juni beim Sprint trainiert, die Ausdauer am 25. Juni. Individuelles Training ist für den 2. Juli vorgesehen.