Einzelhandel in Wermelskirchen : Alle Geschäfte dürfen am Montag öffnen

Alle Geschäfte dürfen am Montag öffnen

Einzelhandel in Wermelskirchen

So kann es funktionieren: Mit Abstand und gegenseitiger Rücksichtnahme. Ab Montag dürfen die Kunden wieder im Einzelhandel einkaufen gehen. Foto: dpa/Jan Woitas

Wermelskirchen Wermelskirchen hat kein Geschäft mit einer größeren Verkaufsfläche als 800 Quadratmeter. Deshalb dürften am Montag alle Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen.

Im Stadtgebiet werden am Montag alle Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen. Davon geht der Erste Beigeordnete Stefan Görnert aus. Gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann hat er die jüngsten Anordnungen durchgearbeitet. „Wir haben kein Geschäft, das eine größere Verkaufsfläche hat als 800 Quadratmeter.“ Und so werde auch Woolworth am Montag wieder öffnen dürfen.