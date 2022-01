Polizei in Wermelskirchen : Alkoholisierte Fahrerin flüchtet nach Unfall

Wermelskirchen Offensichtlich sehr betrunken ist eine Frau aus Wermelskirchen am Dienstagmorgen mit ihrem Auto unterwegs gewesen. Ihr droht nun ein Strafverfahren.

(ala) Gegen 7.50 Uhr haben aufmerksame Zeugen die Polizei alarmiert, als ein Pkw der Marke VW vor ihnen auf der L 409 in Höhe Preyersmühle in Richtung Remscheid in starken Schlangenlinien unterwegs war. Mehrfach sei die Fahrerin laut der Zeugen in den Gegenverkehr geraten und schließlich an der Einmündung zur L 408, in Höhe eines Restaurants, nach links über den Busfahrstreifen auf den Gehweg gefahren. Dabei beschädigte sie ein Verkehrszeichen und eine Warnbake.