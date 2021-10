Fairer Handel in Wermelskirchen : Aktivisten rufen fairen Herbst aus

Wermelskirchen Ein Festwochenende für den fairen Handel, eine faire Nacht und eine neue Broschüre: Viele Akteure ziehen im November für den fairen Handel an einem Strang – und wünschen sich eine neue Sensibilität für das Thema.

Ihr gemeinsames Ziel: „Wir wollen noch mehr Menschen erreichen, wenn es um den Fairen Handel geht“, sagt Monique Schüpphaus vom Team des Weltladens. Dabei setzen die Aktivisten auf eine Mischung von Information, Genuss und Unterhaltung. „Fairer Handel macht Spaß“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück, die für das Festwochenende „fair for future“ die Schirmherrschaft übernommen hat. Das Aktionswochenende startet am Samstag, 6. November, mit einem bunten Strauß an Angeboten rund um Weltladen und das Gemeindezentrum am Markt – samt Waffeln, Herzhaftem und Getränken. Das Weltladen-Team lädt zu Führungen im Laden ein, zu Gesprächen und einem Blick hinter die Kulissen. Referenten sprechen über das Lieferkettengesetzt oder stellen die Fairafric-Schokolade vor. „Mit Verkostung natürlich“, sagt Ulla Buhlmann. Eine Live-Schaltung nach Nicaragua soll die Wermelskirchener mit den Produzenten des Stadtkaffees ins Gespräch bringen. Und Models aus den eigenen Reihen präsentieren faire Mode. „Die leider immer noch den Ruf hat, nicht schick und modern zu sein“, sagt Monique Schüpphaus, „wir wollen das Gegenteil beweisen.“ Dafür dreht nicht nur Pfarrer Manfred Jetter seine Runden auf dem Laufsteg, sondern auch die Schwestern der Bürgermeisterin. Kinder und Jugendliche sollen am Aktionssamstag ebenfalls eingebunden werden: Auf der Jugendetage bietet das Team um Jugendreferent Joe Momper die „fairflixt-Ralley“ an, Katja Burger aus Neuenhaus bastelt mit Interessierten Lichter. Den ganzen Tag über sorgen Chöre und Bands für Musik im Gemeindezentrum, am Abend wird dann zur stimmungsvollen Installationsmusik in die Stadtkirche eingeladen – mit Sonnengläsern aus Südafrika, gestalteten Gläsern des Tages und Musik von Andreas Pumpa und der Stephanus Combo. Den Sonntag hat die Gruppe dann zum „Feier-Tag“ ausgerufen: In der Stadtkirche findet zum 40-Jährigen Bestehen des Weltladens ein Festgottesdienst statt, anschließend wird zum Sektempfang mit der Stephanus-Combo eingeladen.