Aktion in Dhünn : Im Dhünnschen Dorf gibt es bald wieder Wildblumen-Wiesen

Dhünn Emsige Aktive des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Dhünn haben wieder die Samen-Mixtur an zwölf Stellen ausgesäht. Die Plätze sind allesamt für Passanten und Vorbeifahrende gut einsehbar. Das sorgt nicht nur für einen schönen Anblick, sondern hilft auch der heimischen Insekten-Welt.

Corona-Sicherheits-Abstand bei Einsatz einhalten – ja. Auf den schönen Anblick verzichten – nein. Unter dieser Devise haben emsige Aktive des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn in den vergangenen Tagen auf dem Gebiet des Dhünnschen Dorfs wieder Wildblumen-Wiesen angelegt. An bislang zwölf, für Passanten gut sichtbaren Stellen haben die VVV-Ehrenamtlichen den Boden gelockert und den Samen-Mix ausgesäht – unter anderem an den Straßenkreuzungs-Bereichen in Habenichts und Sonne. Die Airsoft-Spieler „Crazy Monkeys“ haben das im Areal vor dem ehemaligen Freibad in Dhünn übernommen.