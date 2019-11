Jugendfreizeitpark : Das Spendenaufkommen wächst

Robert Schultz, Katja Töbelmann, Rainer Bleek, Andrea Strunk und Matthias Löffler (v. l.) mit den Spendenhäuschen für den Jugendfreizeitpark: Am Ende der Sammelaktion lagen 4730,62 Euro in den Holzdosen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Nach einer Hochrechnung wird der Umsatzspendentag der Einzelhändler und Gastronomen etwa 10.000 Euro für den Jugendfreizeitpark einbringen. Mehr als 40 Überweisungen stehen noch aus – ebenso der Baubeschluss.

Wenn es nach Matthias Löffler geht, dann soll niemand mehr an dem Thema Jugendfreizeitpark vorbeikommen. „Das Projekt braucht Öffentlichkeit“, sagt der Inhaber der Kräuterküche. Und deswegen trommelte er Anfang November mehr als 50 Kollegen aus dem Einzelhandel und der Gastronomie zusammen und veranstaltete einen Umsatzspendentag – mit dabei waren auch die am Projekt beteiligten Vereine.

Die Teilnehmer verpflichteten sich, mindestens ein Prozent ihres Tagesumsatzes für den Jugendfreizeitpark zu spenden. Zusätzlich stellten die Geschäfte und Restaurants kleine Holzdosen auf, animierten ihre Kunden zum Spenden und stellten Aktionen auf die Beine, dessen Erlös ebenfalls in den Dosen landete. Zumindest das Ergebnis dieser Sammelaktion steht nun fest: 4730,62 Euro lagen am Ende in den Holzdosen. „Manche Einzelhändler haben auch schon einen Teil ihres Umsatzes in die Dosen gelegt“, erklärte Löffler gestern Vormittag bei der Bekanntgabe im Rathaus.