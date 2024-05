Aus den Gemeinden in Wermelskirchen Ein gedeckter Tisch mitten in der Kirche

Begleitet wird die Aktion von verschiedenen Wanderangeboten des Emmaus-Kreises: „Auf diesen Wegen wollen wir den Psalm gemeinsam noch mal in anderer Form erleben“, sagt Ulrike Würth. Zwei Wanderungen stehen noch aus: Am Dienstag, 14. Mai, sind Familien zum Mitwandern eingeladen. Die rund zweieinhalb Kilometer lange Strecke startet um 15.30 Uhr am Parkplatz am Friedhof. Auch am Sonntag, 19. Mai, findet eine Wanderung für Familien statt – ab 15 Uhr am Parkplatz am Friedhof. Die Strecken sind allerdings nicht für den Kinderwagen geeignet. Wer an den Wanderungen teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Anmeldungen sind nicht nötig.