Wermelskirchener SPD : AG 60 plus der SPD wählt neuen Vorstand

Wermelskirchen Der neue Vorstand der AG 60 plus der SPD ist gewählt: Erster Vorsitzender ist Gerd Simon, zweiter Vorsitzender Horst Rosen und Benno Klinke wurde zum Besitzer gewählt. Die Wahl fand im Rahmen einer wegen Delegiertenwahlen notwendigen Mitgliederversammlung statt.

Ziel der neuen SPD 60 plus ist es, einen offenen Stammtisch anzubieten, der sich regelmäßig in einem Café trifft. Coronabedingt ist ein öffentliches Treffen natürlich derzeit leider nicht möglich. Sobald die Zeiten wieder besser sind, freut sich der neu gewählte Vorstand auf eine rege Beteiligung der 60 plus Generation, heißt es in der Mitteilung. Die SPD wolle zuhören und Hilfen anbieten, dort wo es möglich sei.