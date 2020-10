Deutscher Bundestag in Wermelskirchen : AfD bei Ausstellung in carpe diem

AfD bei Ausstellung in carpe diem

Deutscher Bundestag in Wermelskirchen

Wermelskirchen AfD-Mitglieder besuchten die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages im Seniorenpark carpe diem. Die vorgesehene Eröffnung durch einen AfD-Ratsherrn aus Aachen sagte die Geschäftsführung ab.

Der Deutsche Bundestag präsentierte sich in einer Wanderausstellung im Eingangsbereich des Senioren-Parks carpe diem in Wermelskirchen. An zahlreichen Schautafeln und zwei digitalen Medieneinrichtungen haben sich die örtlichen AfD-Fraktionsmitglieder Karl Springer und Hans-Joachim Lietzmann, sowie weitere zukünftige sachkundige Bürger informiert. Anwesend waren Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, die auf Wunsch durch die Ausstellung führten. Im Vorfeld dieser Ausstellung hatte es Trubel gesorgt. Ein AfD-Ratsherr aus Aachen sollte die Eröffnungsrede halten; die Seniorenpark-Geschäftsführung sagte daraufhin diesen Termin ab.