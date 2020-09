Zerbrochene Flaschen, leere Getränkekiste : Ärger über Verschmutzung im Wald

Wermelskirchen Zufällig entdeckte ein Spaziergänger am Sonntag eine große Ansammlung von Müll im Wald. Neben halbvollen, teils zerbrochenen Flaschen mit hochprozentigen Alkohol lagen dort auch benutzte Plastiktüten und eine leere Getränkekiste herum.

Bei einem Spaziergang im Wald machte René Kaleck am Sonntag eine hässliche Entdeckung. Als er einen Weg mit einer Schranke unter der Brücke, hinter dem Parkplatz an der Höllenbachtalbrücke entlangging, stand er plötzlich vor einer großen Ansammlung von Abfall.

„Scheinbar haben irgendwelche Leute dort ein ‚Saufgelage’ durchgeführt“, vermutet er. „Nicht nur, dass sich Spaziergänger oder Leute die Hunde ausführen an den zahlreichen Scherben verletzen könnten, ist in direkter Nähe auch ein Bolzplatz.“ Ebenso gebe es einige Hütten im Wald nahe des Standortes der Verschmutzung, die wohl von Kindern aus der umliegenden Nachbarschaft gebaut worden seien.

Immer wieder kommt es in Wermelskirchen zu Müllansammlungen in der Natur. Zuletzt berichtete die BM über ein Müllproblem an einer Bank in Dabringhausen.