Lothar Dähn (Wermelskirchen) neuer Präsident : Ämterübergabe beim Lionsclub

Wermelskirchen Die Clubmitglieder aus den Städten Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth trafen sich zur turnusmäßigen Ämterübergabe im Museum für asiatische Kunst in Radevormwald.

Der erste Lionsclub wurde vor über 100 Jahren in den USA von Melvin Jones gegründet. Heute haben die Serviceclubs weltweit über 1,4 Mio. ehrenamtliche Mitglieder. Zu den Grundsätzen der Lions zählen Völkerverständigung, Toleranz, und Humanität. Mit über geordneten, internationalen Kampagnen, wie beispielweise „Sight First“ fördern die Lions in Zusammenarbeit mit der WHO (Weltgesundheitsorganisation) Maßnahmen zur Bekämpfung von vermeidbarer Erblindung in Entwicklungsländern.