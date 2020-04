Studie zur Corona-Krise : Ältere Menschen unterschätzen Virus

Das Gesundheitsamt des Kreises ruft ältere Einwohner auf, die aktuelle Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Foto: dpa/dpa, mac;cse soe

Rhein-Berg Der Rheinisch-Bergische Kreis warnt, dass Senioren erheblich gefährdeter sind als junge, gesunde Menschen.

Dieses Ergebnis beunruhigt den Rheinisch-Bergischen-Kreis: Viele ältere Menschen schätzen das eigene Risiko, durch das Coronavirus an der Lungenkrankheit Covid-19 zu erkranken, geringer ein, als es tatsächlich ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Cosmo-Studie in einer Analyse. Demnach schätzten 52 Prozent aller Befragten im Alter von 65 bis 74 Jahren ihre Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, als „extrem unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“ an. Bei den 18 bis 29 Jährigen liegt der Prozentsatz im Vergleich bei 35 Prozent. Dafür schätzen Ältere den Schweregrad einer Covid-19 Erkrankung und ihre Anfälligkeit als höher ein.

Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises ruft deshalb insbesondere ältere Einwohner auf, die aktuelle Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Senioren sind erheblich gefährdeter als junge, gesunde Menschen“, betont die neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Sabine Kieth. „Sie stehen ebenso im Fokus wie Menschen mit Vorerkrankungen, beispielsweise mit Asthma, Diabetes oder Bluthochdruck.“

Krisenstabsleiter Dr. Erik Werdel mahnt zur Vorsicht. Foto: Joachim Rieger

Info 83 Prozent haben von der App schon gehört App In den vergangenen Tagen wird öfentlich intensiv über eine neue Smartphone-App berichtet, die über Bluetooth funktioniert und App-Nutzer warnt, wenn diese sich vielleicht mit dem Coronavirus angesteckt haben. Datenschutz Die Befragten der Cosmo-Studie gaben an, ob sie schon einmal von dieser Smartphone-App gehört haben und ob sie bereit wären, sich diese App runterzuladen. 82.8 % der Befragten geben derzeit an, schon etwas von der App gehört zu haben. 50.6 Prozent sind eher bereit oder bereit, sich eine datenschutzkonforme App zu installieren. 21.7 Prozent würden sich eine solche App auf keinen Fall runterladen.

Zwar seien grundsätzlich auch bei jungen, gesunden Personen schwere Krankheitsverläufe jederzeit möglich, sagt Kieth. „Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Ältere und gesundheitlich Angeschlagene schwerer erkranken, ist deutlich höher.“ Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es 425 bestätigte Fälle von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, 14 sind bislang gestorben.

Das Ergebnis der Studie könnte der Nebeneffekt einer eigentlich vorteilhaften inneren Einstellung sein: So fühlten sich Senioren derzeit insgesamt psychisch widerstandsfähiger, weniger belastet und weniger einsam als Jüngere. Diese sogenannte Resilienz, also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen seelisch einigermaßen schadlos zu überstehen, sei bei Menschen über 60 Jahren besonders ausgeprägt. Doch resiliente Menschen nähmen auch das Risiko, sich anzustecken als geringer wahr und seien der Meinung, eine Infektion leichter verhindern zu können.

„Natürlich ist es wichtig, in diesen Zeiten zuversichtlich zu bleiben“, sagt Krisenstabsleiter Dr. Erik Werdel von der Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach. „Trotz der Öffnung weiterer Geschäfte gelten die bestehenden Kontaktbeschränkungen nach wie vor und sollten unbedingt eingehalten werden. Daher appelliere ich an die größtmögliche Eigenverantwortung, gerade von älteren Menschen, danach zu handeln. Damit kann jede und jeder Einzelne zur Eindämmung des Virus beitragen“. Die Cosmo-Studie ist eine Serie von Erhebungen, die Einblick in die Gemütslage der Bevölkerung geben sollen. Anhand der Ergebnisse wollen die Verantwortlichen feststellen, welche Informationen Bürger brauchen, um sich richtig zu verhalten und Falschmeldungen zu erkennen. So soll zum Beispiel auch versucht werden, medial stark diskutiertes Verhalten einzuordnen, wie beispielsweise die Diskriminierung von Personen, die augenscheinlich aus stark betroffenen Ländern wie China oder Italien kommen, oder sogenannte Hamsterkäufe. „Wir wollen ergründen, wie häufig solches Verhalten tatsächlich vorkommt und welche Faktoren dieses Verhalten möglicherweise erklären können“, teilen die Organisatoren auf ihrer Homepage mit. Die Studie ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener öffentlicher Einrichtungen wie der Universität Erfurt, dem Robert Koch-Institut und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.