Aktion in Wermelskirchen : Adventskalender-Verkauf des Lions-Clubs startet

Lions-Kalender 2020 Foto: Ulrich Gräfe

Wermelskirchen Die inzwischen zur Tradition gewordenen Adventskalender des Lions-Clubs Wermelskirchen-Wipperfürth sollen auch in diesem Jahr den Verkaufsstellen in Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth für je fünf Euro das Stück Abnehmer finden.

Das Motto des Kalenders lautet wieder „Unsere Kinder sollen gewinnen“. 3000 Exemplare wurden gedruckt. Insgesamt können 239 Preise, darunter Sachpreise, Warengutscheine und Goldbarren oder auch ein Geldbetrag im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro gewonnen werden. Bereitgestellt wurden die Gewinne von mehr 90 Sponsoren.

Die Erlöse aus dem Verkauf gehen – wie auch in den Vorjahren – an einen guten Zweck: Der Lions-Club rechnet mit rund 12.500 Euro, die an Kinderprojekte in den vier Städten gehen sollen. Eines der Projekte, an die das Geld fließen soll, ist das Gesundheits-Förderprogramm „Klasse 2000“, das bundesweit größte Programm zur Gewalt- und Suchtprävention in Grundschulen. Es wird vom Lions-Club schon seit vielen Jahren finanziell begleitet: Der Club ermöglicht Grundschulklassen im Verbreitungsgebiet die Teilnahme an dem Programm

Kinderschulferienprogramme der Städte sind ein weiterer Förderschwerpunkt, heißt es vom Lions-Club. Die Kinderstadt in Wermelskirchen, die Kinderstadt in Wipperfürth und das Kinderdorf in Hückeswagen würden aus dem Verkaufserlös unterstützt.

„Auch in diesem schwierigen Corona-Jahr ist es dem Club gelungen einen Kalender mit vielen attraktiven Preisen zusammenzustellen“, heißt es in der Mitteilung. Leider fehle aktuell die Möglichkeit zum Verkauf auf den verschiedenen Märkten in Wermelskirchen, Wipperfürth, Hückeswagen und Radevormwald. Der Club hofft trotzdem auf reges Interesse und setzt auf die Verkaufsstellen. Zu finden sind diese auf der Internetseite www.lions.de/web/lc-wermelskirchen-wipperfuerth/adventskalender-2020. Dann wären auch im nächsten Jahr die Aktionen für die Kinder gesichert.

Das Prinzip funktioniert so: Jeder Kalender hat eine Losnummer. Für jeden Kalendertag vom 1. bis 24. Dezember werden durchschnittlich zehn Gewinne unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Gewinnlosnummern werden täglich in der Bergischen Morgenpost und im Internet veröffentlicht.

Verkaufsstellen in Wermelskirchen sind: Apotheke an der Post, Telegrafenstr. 23; Buchhandlung Marabu, Telegrafenstr. 44; Buchhandlung van Wahden, Markt 8; Physiotherapie C. Admiraal, Thomas-Mann-Str. 34/ Friedhofstr.; Getränke Felderhoff (Dabringhausen), Stumpf 37; Wollwerk Tina Lausch (Dabringhausen), Grunewald 30.

(ala)