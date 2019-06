Rathaus Wermelskirchen : Von der Autowerkstatt in die Poststelle

Wermelskirchen Adriane Seidel schraubt gerne an Autos. Überraschenderweise lässt sich diese Leidenschaft hervorragend mit ihrem neuen Job in der Poststelle des Rathauses kombinieren. Eine Frau zwischen Reifenwechsel und Büroklammern.

Als Adriane Seidel sich im vergangenen Jahr auf den freigewordenen Platz in der Poststelle bewarb, da wusste sie, was auf sie zukommt. Sie kannte das Rathaus bereits in- und auswendig. Denn schon 2015 hatte Adriane Seidel an der Telegrafenstraße angeheuert – und zwar als Hausmeisterin. „Damals gab es 76 Bewerbungen, ich war die einzige Frau“, erzählt sie heute. Und sie bekam den Job. Nicht ohne Grund: Denn ihr Profil passte wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Sie sei das fünfte Kind in der Großfamilie gewesen, handwerkliches Arbeiten habe ihr immer gelegen. Niemand habe sich also gewundert, als sie nach der Schule eine Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin und Elektrikerin antrat – und mit Bravour bestand. Sieben Jahre arbeitete sie unter Motorhauben, im Blaumann, mit schmutzigen Fingern. „Ich habe das immer unheimlich gerne gemacht“, sagt sie. Aber dann lernte sie ihren Mann kennen, sie verließ Gießen, und in Leverkusen fand sich keine Werkstatt, in der es auch Umkleiden für Frauen gab. „Aussichtslos“, erklärt sie. Also gab sie sich mit dem Kundendienst eines Autoherstellers zufrieden, arbeitete nebenbei in einem Autorestaurierungsbetrieb. Nach der Elternzeit kehrte sie trotzdem nicht zurück, sondern orientierte sich neu. Damals entdeckte sie die freie Stelle des Hausmeisters im Wermelskirchener Rathaus: Schleppen, Planen – und vor allem der Fuhrpark. Wieder war sie in ihrem Element.