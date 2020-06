Interview Sabine Krämer-Kox : „Ich fahre keinen Meter ohne Helm“

Sabine Krämer-Kox ist ADFC-Sprecherin für Wermelskirchen/Burscheid und hat damit die Nachfolge von Frank Schopphoff angetreten. Foto: RBK Foto: privat

Wermelskirchen Die ADFC-Sprecherin Sabine Krämer-Kox spricht über das Radeln im Sommer, was bei Radtouren generell zu beachten ist und über die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Fahrradfahren.

Frau Krämer-Kox, freuen Sie sich schon auf den Fahrrad-Sommer?

Sabine Krämer-Kox Aber selbstverständlich. Das Frühjahr und der Sommer sind die schönsten Jahreszeiten zum Radeln. Es ist toll, wenn man nach dem langen Winter die Wege wieder erkunden kann, an denen alles grünt und blüht. Schön ist auch nachzusehen, was sich dort alles getan hat. Man erwartet als Radler die warme Jahreszeit schon sehnsüchtig.

INFO Stadtradeln vom 7. bis 27. Juni Aktion Wermelskirchen nimmt auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln teil. In der Zeit vom 7. bis 27. Juni machen sieben Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit. Preise Die erfolgreichsten Kommunen können hochwertige Preise gewinnen. Es gibt Preise in den Kategorien „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ und „Fahrradaktivste Kommunne mit den meisten Radkilometern“. Internet www.stadtradeln.de

Sie fahren aber ganzjährig?

Krämer-Kox Ja, aber im Winter natürlich wesentlich weniger. Eigentlich nur zur Arbeit und um mir ab und zu ein wenig Wind um die Nase wehen zu lassen. Die richtigen Touren mache ich nur im Frühjahr, Sommer und Herbst.

Gibt es eigentlich Winter- und Sommerfahrräder?

Krämer-Kox Es gibt Winterreifen für Räder, aber die sind für Schnee und Eis gedacht. Ich nehme aber im Winter ein altes Fahrrad, da ist es nicht so schlimm, wenn es Schmutz, Nässe und Salz abbekommt. Spezielle Winterfahrräder gibt es aber nicht.

Was muss man machen, um das Fahrrad sommerfit zu bekommen?

Krämer-Kox Ganz wichtig sind diese Punkte: Reifen aufpumpen, Kette fetten und die Beleuchtungsanlage prüfen. Wenn man sein Fahrrad zur Inspektion bringt, sollte man das übrigens schon im Januar oder sogar im November/Dezember machen, weil dann in den Werkstätten nicht so viel los ist.

Welche Tagestouren können Sie im Bergischen besonders empfehlen?

Krämer-Kox Fast jede Stadt in der Region hat Flyer mit Touren rund um die Stadt. Für Wermelskirchen sind da etwa vier Touren mit jeweils einer kleinen Karte abgedruckt. Da geht es zur Sengbach-Talsperre, durch das Dhünntal oder über Bahntrassen, bergische Höhen, Dhünn und Buchholzen. Die Standardkarte „Trassen-Treffen – Mit dem Fahrrad durch elf Städte“ im Maßstab 1:38.000 mit mehreren Radtouren-Vorschlägen im Rheinisch-bergischen und Oberbergischen Kreis gibt es etwa in den Stadtverwaltungen – im Moment durch die Corona-Krise natürlich eingeschränkt. Ich habe diese Karten auch schon auf der Trasse verteilt, aber auch das ruht im Moment. Es gibt die Karten aber auch online zu finden, etwa bei Das Bergische (www.dasbergische.de).

Und welche schönen längeren Touren gibt es in der Region?

Krämer-Kox Auch hier gibt es bei „Das Bergische“ Verlinkungen zu Kartenmaterial. Diese Karten bilden das überregionale Radwegenetz gut ab, etwa die Panorama-Radwege. Eine schöne Tour ist auch die LVR-Industrieroute, die man in verschiedenen Tagesetappen befahren kann. Ein guter Tipp ist, in den Foyers der jeweiligen Stadtverwaltung einfach mal im Angebot zu stöbern – da wird man auf jeden Fall fündig. Und nach Corona werden vom ADFC und dem Sauerländischen Gebirgsverein wieder geführte Touren angeboten.

Wie sieht die ideale Ausrüstung für eine Fahrradtour aus?

Krämer-Kox Am wichtigsten sind ausreichend Getränke, eine dünne Regenjacke und Sonnencreme. Ein Halstuch kann als Schutz gegen Fahrtwind – und im Moment als Mundschutz beim Einkaufen von Proviant. Fahrrad-Handschuhe schützen bei einem Sturz. Für das Rad empfiehlt sich, einen Ersatzschlauch mit dem passenden Ventil mitzunehmen. Ideal wäre natürlich auch, Werkzeug dabei zu haben. Man sollte das Fahrrad aber vor einer Tour grundsätzlich gut in Schuss bringen. Mir ist allerdings mal passiert, dass meine batteriebetriebene Beleuchtung abends den Geist aufgegeben hat. Ich war mitten im Nirgendwo, es war stockfinster – und ich musste mir dann leider an der Tankstelle in Wipperfürth für teures Geld Ersatzbatterien kaufen.

Was gibt es bei Radtouren für Familien zu beachten?

Krämer-Kox Die Touren sollten natürlich nicht zu lange und anstrengend sein. Wichtig wäre auch, dass man den Kindern neben dem eigentlichen Radfahren auch noch einen Anreiz am Zielpunkt bieten kann – etwa einen Spielplatz, einen Streichelzoo oder einen Bach zum Spielen.

Der Helm sollte dabei nie fehlen, oder?

Krämer-Kox Nun, der ADFC ist nicht für die Helmpflicht. Ich persönlich schon. Ich fahre keinen Meter ohne Helm. Ich halte es für sinnvoll, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind da tatsächlich auch schon bei ADFC-Touren darauf angesprochen worden. Aber wir appellieren da an die Eigenverantwortung.

Ist die Corona-Krise für die Radfahrer grundsätzlich positiv oder negativ?

Krämer-Kox Ich glaube schon, dass mehr Leute auf dem Rad unterwegs sind. Ich habe vom Büro aus einen guten Blick auf die Balkantrasse – und es ist unglaublich, wie viele Menschen hier vorbeiradeln. Übrigens viele aus der Risikogruppe über 60, die ja eigentlich zu Hause bleiben sollte. Es sind auch viele Rennradfahrer und Fahrer mit kleinsten Kindern unterwegs. Leider geht es dabei nicht immer rücksichtsvoll zu. Weil gerade so viel los ist, versuche ich persönlich eher abends ab 18 Uhr und dann nur kleinere Strecken zu fahren, um dem Hauptverkehr ein wenig zu entgehen. Deswegen werde ich meinen Kilometerschnitt der vergangenen Jahre von rund 9000 Kilometern dieses Jahr wohl auch nicht schaffen…

Am 3. Juni ist Tag des Fahrrads – für wie sinnvoll erachten sie solche Tage?

Krämer-Kox Gerade erst war der Tag der Biene – von dem hatte kaum jemand Kenntnis. Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich nicht eine Mail vom BUND dazu bekommen hätte. Daraufhin habe ich die Bienchen in meinem Garten mal ein wenig intensiver beobachtet und mich daran erfreut und beschlossen, noch mehr Bienenweiden zu pflanzen. Vielleicht kann das mit dem Tag des Fahrrads auch in diese Richtung gehen. Wenn die Leute jetzt dieses Interview lesen, denken sie vielleicht für eine gewisse Zeit ein wenig mehr an das Fahrrad. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass es bei den meisten Menschen auch an diesen Gedenktagen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus geht. Grundsätzlich gilt aber: Je mehr das Fahrrad ins öffentliche Interesse gerückt wird, umso besser. Wir hatten für den 6. Juni das große „Trassen-Treffen“ aller elf Städte, die an der Balkantrasse und am Bergischen Panorama-Radweg liegen, geplant, das wegen Corona auch ausfallen wird. Es soll nun eventuell in den Oktober verlegt werden. Diese Termine oder Aktionen wie das Stadtradeln oder der ADFC-Fahrradklima-Test sind für die Außenwirkung schon wichtig.

Was sind denn die wichtigsten ADFC-Forderungen für sicheres Fahrradfahren?