Ortsgruppe Wermelskirchen/Burscheid ADFC lädt zur Saison-Eröffnungstour ein

Das Angebot richtet sich an geübte Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer. Startpunkte sind um 11 Uhr am Alten Bahnhof in Burscheid, Montanusstraße 15a, sowie um 11.45 Uhr in Wermelskirchen am Hotel zum Schwanen. Von der Balkan-Trasse wird zunächst zur Wuppertalsperre geradelt. Weiter geht es über die Bergerhof-Trasse bis zum ehemaligen Werksgelände der Bismarck-Zweiradwerke in Radevormwald in der Leimholer Straße. Die Bismarck-Werke produzierten von 1896 bis 1957 hauptsächlich Fahrräder, Mopeds und Motorräder sowie Haushalts-Nähmaschinen der Fabrikate „Bismarck“ und „Victoria“. Heute befindet sich dort das Bismarck-Zweirad-Museum.