Am 6. April in Wermelskirchen ADFC bietet kostenlosen Frühjahrs-Check fürs Fahrrad

Der Start ins Frühjahr ist bei vielen Menschen gleichbedeutend mit dem Start in die Fahrradsaison. Und zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich auch, die Fahrtüchtigkeit und Verkehrssicherheit seines Fahrrades gründlich zu prüfen. Das gilt insbesondere für Bremsbeläge, Beleuchtungsanlage, Kette und Reifendruck. Deshalb bietet die Ortsgruppe Wermelskirchen/Burscheid des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Samstag, 6. April, zwischen 11 und 14 Uhr, einen kostenlosen unverbindlichen Fahrrad-Check in Wermelskirchen nach Voranmeldung an.