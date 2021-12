Kultur in Wermelskirchen : Wellness-Ausflug für gestresste Ohren

Wermelskirchen Zwei Mal musste das „Acoustic Guitar Meeting“ in der Katt pandemiebedingt verschoben werden. Nun aber bescherten fünf hochtalentierte Musiker aus der Region den nach Kultur schmachtenden Besuchern am Samstag endlich ein wunderbares Hörvergnügen. Balsam für Seele und Geist, natürlich unter 2G.

So auch am Samstagabend beim langersehnten „Acoustic Guitar Meeting“ in der Kattwinkelschen Fabrik, das zuletzt pandemiebedingt mehrfach verschoben werden musste. Umso größer schien daher die Freude auf einen kurzweiligen Abend zu sein, ein Wellness-Ausflug für die von schlechten Nachrichten geplagten Ohren. Auch Achim Stollberg, als Kulturmanager zuständig für die Katt, kann das Gejammer nicht mehr hören und forderte bei seiner Begrüßung am Abend den Einzelhandel öffentlich auf, die Klagen über die neuen Regeln aufzugeben: „2G machen wir schon seit August letzten Jahres. Die sollten das Weinen aufhören.“ Ob bei einer Umsetzung der 2G-plus-Regelung noch immer Besucher in die Katt kommen würden, wollte er vom durchgeimpften Publikum wissen. Eine große Mehrheit hob die Finger. Ein gutes Zeichen für die Kultur, aber auch für die Künstler, die hinter der Bühne auf ihren Auftritt warteten.