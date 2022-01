Städtischen Abwasserbetrieb in Wermelskirchen : Gewinn von einer Million erwartet

Städtischen Abwasserbetrieb in Wermelskirchen

Wermelskirchen Geringeres Ergebnis als im Vorjahr, als der Gewinn noch bei 1,8 Millionen Euro lag. Dafür wird aber deutlich mehr in Kanalsanierungen investiert.

In 2022 fällt der geplante Gewinn des Städtischen Abwasserbetriebs geringer aus als in 2021. Das geht aus dem vom Betriebsausschuss und Stadtrat verabschiedeten Wirtschaftsplan für das gerade gestartete Jahr hervor. Demnach erwartet der Abwasserbetrieb zum Jahresende 2022 ein Ergebnis von gut einer Million Euro, das damit geringer ausfällt als der Vorjahresgewinn. Der Wirtschaftsplan für 2021 weist einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro aus und dieses dürfte auch erreicht werden, da der Stadtkämmerer und Kaufmännische Leiter des Abwasserbetriebs, Dirk Irlenbusch, in seinen Quartalsberichten im Laufe des vergangenen Jahres stets auf einen „planmäßigen Verlauf“ verweisen konnte.