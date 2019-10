Mitmachen in Wermelskirchen : Abstimmung bei Wettbewerb für „Unverpackt“-Logo läuft

Mitmachen in Wermelskirchen

Jochen Schmees betreibt den Unverpackt-Laden an der Kölner Straße. Foto: Kandzorra, Christian

Wermelskirchen Jetzt darf jeder sein Votum abgeben: 14 Entwürfe stehen zur Wahl – herauskommen soll ein Logo, das an Eingangstüren oder Schaufenstern darauf hinweist, dass im zugehörigen Geschäft ganz oder zumindest teilweise „unverpackt“ eingekauft werden kann.

„Die Idee dahinter: Geschäfte, in denen man unverpackt einkaufen kann, kleben sich einen Aufkleber mit diesem Logo vorne an die Scheibe. Daran erkennt der Kunde direkt, in welchen Geschäften er mit seinen eigenen Behältnissen willkommen ist“, beschreibt Jochen Schmees: „Das Siegerlogo lasse ich dann als umweltfreundlichen Aufkleber produzieren. Anschließend werde ich möglichst viele Wermelskirchener Händler davon überzeugen, dass unverpackt einkaufen einfach super ist.“ Auch dabei dürfe jeder gerne mitmachen.