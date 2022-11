Kultur in Wermelskirchen : Abschlusskonzert der „Celtic-Voyage“-Reihe 2022 mit Clare Sands

Kultur in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Kulturinitiative Wermelskirchen lädt für den 8. November zum letzten Konzert der „Celtic-Voyage“-Reihe in diesem Jahr ein. Dann wird Clare Sands auf der Bühne stehen.

Die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) lädt für Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr zum letzten Konzert der „Celtic-Voyage“-Reihe in diesem Jahr ein. Dann wird Clare Sands auf der Bühne stehen – zusammen mit einem Special Guest..

Die aus einer professionell musizierenden Familie stammende Irin Sands ist eine leidenschaftliche Künstlerin, die einen einzigartigen Stil in ihrer heimatlichen Musikszene repräsentiert: Sie erzeugt energische und elektrische Klänge, die in der traditionellen irischen Musik verwurzelt sind, mit einer Art „Irish-Funky-Fusion-Feeling“. So beschreiben es die Veranstalter im Vorfeld des Konzerts.