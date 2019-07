Partnerschaftlich in Wermelskirchen : Abschiedsgeschenk nach der Lansyer-Ausstellung

Wermelskirchen Zum Abschluss der erfolgreichen Ausstellung von Emmanuel Lansyer – einem bekannten französischen Maler aus dem 19. Jahrhundert – in der Galerie Markt 9 hat Marie-Louise Lichtenberg vom Kunstverein Wermelskirchen ein überraschendes Abschiedsgeschenk unserer Partnerstadt Loches erhalten.

Gerne stellt nun der Kunstverein Wermelskirchen das Rollbild der Stadt Wermelskirchen zur Verfügung. Bei der Übergabe an ihn, kündigte Bürgermeister Rainer Bleek an: „Sobald die Renovierung im Bürgerzentrum abgeschlossen ist, werden wir einen schönen Platz für das Bild finden. Es ist eine tolle Erinnerung an die Ausstellung und wird unsere zentrale Verwaltungsstätte aufwerten.“ Ein Dankesschreiben an den Bürgermeister von Loches Monsieur Angenault wurde bereits versendet.