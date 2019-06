Realschule Wermelskirchen : Großes Abschiedsfest an der Realschule ohne Gram und Trauer

Die Big Band des Gymnasiums Odenthal spielte beim Abschiedsfest der Realschule. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Zum großen Abschiedsfest der Realschule sind alle gekommen: Ehemalige Schüler, Lehrer, Eltern. Sie feiern ein vielfältiges Fest.

Schulleiterin Birgit Sköries lehnt sich aus dem Fenster der Cafeteria. Wie sich der Abschied von ihrer Schule anfühle? „Die Stimmung ist toll“, sagt sie und zeigt auf die Bühne, „alle feiern mit.“ Die Gruppe Svant-T-Tock mit Sängerin Annika Schmidt, die auch mal als Vertretungslehrerin an der Realschule gearbeitet hat, sorgt für Stimmung vor der Bühne. „Heute sind sie alle wieder gekommen“, sagt Birgit Sköries und blickt sich um. Familien, deren Kinder über Jahre die Realschule besuchten, betreiben den Grillstand. Ein ehemaliger Schüler macht die Technik. Und Vertreter vieler Abschlussjahrgänge sind zum Abschiedsfest gekommen. Von Gram oder Trauer will hier heute keiner etwas wissen. „Ich habe meine Meinung zu dieser Entscheidung und verstehe sie nicht“, sagt Birgit Sköries, „aber heute feiern wir und erinnern uns an eine glückliche Schulzeit.“ Schließlich hätten sich Lehrer und Schüler sechs Jahre lang auf das Ende ihrer Realschule vorbereiten können.

Also zeigen die Schüler noch mal, was ihnen wichtig ist: Sie stellen ihre Projekte vor – wie die plastiklosen Strohhalme, die sie in selbst genähten und designten Stoffsäckchen verkaufen. Sie präsentieren das Projekt „Plant For The Planet“ und werben fürs Bäumepflanzen, verkaufen faire Schokolade und Lunchbags, um Plastikmüll zu vermeiden. „Jeder von uns muss etwas tun“, sagt Schülerin Nora Kuncikowski, „denn unsere Generation wird irgendwann unter dem Klimawandel leiden.“ Das Thema Demokratie und Bürgergesellschaft sei ihnen während der Schulzeit ausgesprochen wichtig gewesen, sagt Birgit Sköries. Und weil am Ende nur noch 52 Schüler und sechs Lehrer zur Mannschaft gehört hätten, sei Unterricht ganz anders möglich gewesen als an großen Schulen. „Wir haben zusammen gelernt und gelebt“, sagt die Schulleiterin. Es sei eine besondere Gemeinschaft gewesen in diesem letzten Jahr.

Das bestätigt Besmir Asani (16), der gerade Strohhalme verkauft. „Das war schon komisch, weil der Schulhof wirklich leer war“, sagt er, „aber ich habe mich hier wie in einer Familie gefühlt.“ Und auch deswegen bedaure er, dass nun Schluss sei. Am Mittwoch bekommen die Schüler ihre Noten, am 30. Juni feiern sie ihren Abschlussball, danach bleiben die Lehrer zurück, um ihre Schule aufzulösen.