Wermelskirchener Bürgermeister : Abschied vom Rathaus mit Kölsch und lieben Gästen

Vergessen wird Noch-Bürgermeister Rainer Bleek seine Kollegen aus der Verwaltung und den umliegenden Rathäusern jedenfalls nicht. Auch, wenn er ab Montag nicht mehr im Amt ist, sondern dann einen neuen Lebensabschnitt beginnt: „Aber wenn es dann im Sommer draußen 30 Grad heiß ist und ich im Whirlpool sitze, werde ich an Sie denken und bedauern“, sagte er lachend in seiner letzten Rede im Ratssaal.

Seinen Abschied hätte er gerne größer gefeiert, beteuerte er, doch durch die Corona-Krise konnten nur die engsten Wegbegleiter dabei sein. Unter anderem kamen seine Bürgermeister-Kollegen Dietmar Persian aus Hückeswagen und Stefan Caplan aus Burscheid, denen er explizit für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren dankte und gleichzeitig nochmal darauf hinwies, wie wichtig interkommunale Zusammenarbeit auch in der Zukunft sein werde. Gemeinsame Radtouren, darauf bestand Bleek augenzwinkernd in seiner Rede, würde er aber künftig nur noch planen, wenn die Akkus an den Elektro-Fahrrädern auch halten würden, „damit ich nicht wieder die letzten fünf Kilometer bis zum Ziel so strampeln muss“.