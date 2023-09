AJZ Bahndamm in Wermelskirchen Die 17. Auflage des „NRW-Deathfests“ war auch die letzte

Und die kam auch später am Abend bei den Fans bestens an. Es wurde gemosht, geheadbangt, geslamt – alles Ausdrücke für wildes Tanzen mit und ohne Vollkörperkontakt vor der Bühne. Was nun wohl das Spannendste für Außenstehende an dieser brutalen Musik war, war die Tatsache, dass die privat und abseits der Bühne so überaus freundlichen und gutgelaunten Musiker eine derartige Metamorphose hinlegen konnten.