Seit 1974 in Wermelskirchen aktiv : Abschied nach 45 Jahren Lebenshilfe

Wermelskirchen Kurt Hedtstück trat bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Lebenshilfe Bergisches Land als Vorsitzender zurück. Im Jahr 1974 war der 72-Jährige in den Verein eingetreten. Seine Nachfolgerin wurde Brigitte Thiel aus Hückeswagen.

Es ging einem der Begriff vom „Ende einer Ära“ durch den Sinn, als Brigitte Thiel, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Lebenshilfe Bergisches Land, am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung noch vor der eigentlichen Tagesordnung das Wort ergriff. „Bevor wir einsteigen, habe ich noch eine besondere Aufgabe. Ich darf unser langjähriges Vorstandsmitglied und derzeitigen Vorsitzenden in den ehrenamtlichen Ruhestand verabschieden – Kurt Hedtstück tritt mit der heutigen Jahreshauptversammlung von seinem Posten als Vorsitzender zurück.“

Thiel wandte sich an ihren Vorstandskollegen und sagte: „Sie sind ein halbes Menschenleben in unserem Verein, das ist wirklich besonders. Eingetreten sind Sie offiziell im Jahr 1974, allerdings waren Sie auch vorher schon der Lebenshilfe verbunden.“ Zehn Jahre später, im Jahr 1984, wurde Hedtstück dann zum Schatzmeister gewählt, ein Amt, das er stolze 39 Jahre innegehabt hatte. „Der Mann kann ganz offensichtlich rechnen“, kam da ein ebenso launiger wie richtiger Einwurf eines Vorstandskollegen.

Vor sechs Jahren wurde Hedtstück zum Vorsitzenden gewählt. In den vergangenen 45 Jahren habe er so die Lebenshilfe im Bergischen Land entscheiden geprägt. „Es lässt sich nicht in Zahlen und Geschenken bemessen, was Sie für unseren Verein geleistet haben“, sagte Thiel an Hedtstück gewandt.