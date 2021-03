Regen im Bergischen : Abrupter Wechsel zwischen Schnee und Frühling

Wermelskirchen Der Februar war laut Wupperverband einer der sonnenreichsten Monate seit 1951. Die größte bergische Trinkwasser-Talsperre ist nur zu 62 Prozent gefüllt.

Der Februar brachte im Wuppergebiet einen Wechsel zwischen Kälte und Schnee und ersten Frühlingsimpressionen. Etwa 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter weniger als durchschnittlich fielen im Februar vom Himmel. Dies ergaben die Aufzeichnungen des Wupperverbandes. An der Großen Dhünn-Talsperre in Lindscheid waren es 63 Liter, durchschnittlich sind es 81 Liter. In der Kläranlage Buchenhofen in Wuppertal wurden 74 Liter gemessen, das langjährige Mittel beträgt dort 76 Liter. 75 Liter wurden in der Kläranlage Solingen-Burg erfasst, im Durchschnitt sind es 94 Liter.