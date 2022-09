Schulleben in Wermelskirchen : Treffen 60 Jahre nach dem Abitur

Wermelskirchen Die Absolventen des Gymnasiums treffen sich regelmäßig in ihrer Heimatstadt. Insgesamt 15 ehemalige Gymnasiasten, die 1962 mit dem Abitur die Schule verließen, kamen zum Klassentreffen.

Freitags zog der warme Dampf aus den Kellerfenstern. Daran erinnert sich Regina Gülich als sei es gestern gewesen. Die Duschen im Keller des Gymnasiums wurden Ende der 1950er-Jahre für die Öffentlichkeit frei gegeben. „Es hatte ja noch nicht jeder Zuhause eine Dusche“, erzählt Regina Gülich. Also bekamen sowohl die Frauen als auch die Männer Duschzeiten. Währenddessen nutzten die Schüler des Gymnasiums an kalten Wintertagen den warmen Dampf, der aus den Fenstern stieg, um sich aufzuwärmen. „Heute undenkbar“, sagt Regina Gülich am Samstag im Café Wild. Im Kreis ihrer ehemaligen Mitschüler erinnert sie sich an längst vergangene Zeiten.