Baufertigstellung ist für Ende 2021 geplant : Abbruch auf Loches-Platz Anfang März

Wermelskirchen Der Discounter Norma ist nach Angaben des Investors noch bis Ende Februar geöffnet. Die Abrissarbeiten dauern rund zwei Monate. Termin für Baustart noch unklar.

Wie berichtet, wird auf dem Loches-Platz, an dieser exponierten Stelle in Innenstadtlage, ein moderner winkelförmiger Gebäudekomplex errichtet, in dem ein neuer Einzelhandelsschwerpunkt eingerichtet wird. Neben Norma zieht der Vollsortimenter HIT in das Erdgeschoss ein. Der Medizin-Dienstleister „Med 360 Grad“ wird eine radiologische Praxis eröffnen. Die Diakoniestation wird zwei neue Senioren-Wohngemeinschaften betreuen, die in den oberen Etagen angesiedelt und barrierefrei gestaltet werden. Die Bewohner sind Mieter, die eine 24-Stunden-Betreuung erhalten.