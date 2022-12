Glasfaser-Ausbau in Wermelskirchen Ab sofort geht es in Bechhausen rasend schnell ins Internet

Ralf Lindemann aus Bechhausen ist die Freude über seinen neuen Kostenpflichtiger Inhalt Glasfaser-Anschluss wahrlich anzusehen. Nachdem sein Interesse für die schnelle Internet-Versorgung zu Beginn der Corona-Pandemie geweckt wurde, ist er jetzt endlich am Ziel und ist am Montag symbolisch von Novanetz, in Anwesenheit von Stadt-Vertretern und weiteren Anwohnern, „online“ geschaltet worden. Damit ist er nicht nur der erste Bürger in Bechhausen, der künftig per Glasfaser ins Netz geht, sondern nach Angaben von Novanetz der erste in ganz Wermelskirchen.