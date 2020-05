Zwischen Dabringhausen und Hilgen : Ab heute Tempo 50 und 60 auf der Kreisstraße 18

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt es auf der Kreisstraße 18 zwischen Hilgen und Dabringhausen nicht. Das ändert sich am Dienstag. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Mit Geschwindigkeitsbeschränkungen will der Kreis die Straße zwischen Hilgen und Dabringhausen sicherer machen. Während der Motorradsaison soll der Verkehrsdienst der Polizei die Einhaltung verstärkt kontrollieren.

Bisher gilt auf der K18: Es darf so schnell gefahren werden, wie es die Bedingungen erlauben. Nur in Dabringhausen in Höhe der Wohnbebauung gilt Tempo 50.