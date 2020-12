ÖPNV in Wermelskirchen : Ab Dezember 2021 mit Bus und Bahn schnell nach Köln

Wermelskirchen 462.000 Fahrgäste pendeln täglich zwischen Wipperfürth, Remscheid und Leverkusen. Um lästige Warte- und Fahrzeiten zu vermeiden, soll ab Dezember 2021 der Schnellbus fahren. Dafür schalten die Ampelsysteme auf Grün, wenn diese Busse sich nähern.

Über 10.000 Pendler, die jeden Tag in alle Richtungen zur Arbeit fahren, dürften aufatmen: Wenn alles klappt, steht ab Dezember 2021 der Schnellbus parat, mit dem Pendler 47 Minuten schneller als bisher von Wermelskirchen am Hauptbahnhof in Köln sein werden. Das stellte Kreisdezernentin Elke Reichert in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr in Aussicht. Zwei Haltestellen sind in Wermelskirchen für den schnelleren Weg zum Schienenpersonenverkehr (SPNV) in Leverkusen eingeplant: eine in Höhe des Edeka-Marktes und die zweite am Busbahnhof in der Innenstadt.