Wermelskirchen : Ab dem heutigen Freitag gilt 3G-Regel

Wermelskirchen Die Corona-Neuinfektionen nehmen im Kreisgebiet weiter zu. Der Inzidenzwert liegt inzwischen bei 77,3. 31 Menschen sind in Wermelskirchen infiziert, 52 in Quarantäne.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 57 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon keiner in Wermelskirchen. In der Stadt sind 31 Personen infiziert, kreisweit sind es 355 Personen. Im Kreis befinden sich 675 Personen in Quarantäne, in Wermelskirchen sind es 52. Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, müssen aber nicht intensivmedizinisch betreut werden. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 77,3. Im Kreis wurden bis Mittwoch 363.071 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 193.267 Erstimpfungen und um 169.804 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 68,2 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 59,9 Prozent der Bevölkerung.