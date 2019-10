A la Carte 2019 : Volle Stadt trotz herbstlicher Temperaturen

Wermelskirchen. Zu „à la carte“ flanierten tausende Wermelskirchener und Auswärtige über die Festmeile – zum Stöbern, Einkaufen und Probieren.

Bei Jochen Schmees stehen sich die Kunden beinahe auf den Füßen. „Die Stimmung ist bestens“, sagt er und blickt sich gut gelaunt in seinem vollen Krämerladen um. Es sei schön zu sehen, dass die Menschen abseits des Alltagsstresses zu „à la carte“ die Gelegenheit zum Stöbern nutzen. „Heute ist keiner gehetzt, viele sind zum ersten Mal da“, sagt Schmees und gibt Teig in das große Waffeleisen. Schon beim Fest habe er die Erfahrung gemacht: Viele Kunden kommen unter der Woche wieder.

Das Fest hat noch ein anderes Gesicht – und das zeigt sich auf der Straße. Hier flanieren die Besucher in aller Ruhe über die volle Festmeile, lassen sich kulinarische Köstlichkeiten schmecken, kommen ins Gespräch und lassen sich von den niedrigen, herbstlichen Temperaturen kaum irritieren. Die große Paella-Pfanne bei den Spaniern ist nach anderthalb Stunden schon fast leer, so gut wird sie angenommen. Auch bei den türkischen Köstlichkeiten, die ganz im Sinne der Völkerverständigung durch bergische Waffeln ergänzt werden, bilden sich lange Schlangen. Gleiches gilt auch für die Köstlichkeiten, die der Partnerschaftsverein Wermelskirchen - Loches vor dem Rathaus serviert. „Im Grunde ist das für uns der kürzeste Weg der Völkerverständigung“, sagt Nicola Flanhardt vom Verein, die gemeinsam mit Kollegin Ilva Siebenhaar Crêpes und Wein serviert. „Uns ist es wichtig, dass Europa weiter zusammenwächst“, erklärt sie, „auch deswegen stehen wir hier.“ Viele Stammgäste kommen vorbei, aber auch Kinder, die den Duft der Crêpes riechen, ziehen ihre Elter zum Partnerschaftsverein.

Verkaufsoffener Sonntag zieht in Wermelskirchen die Menschen in die Stadt : Volle Geschäfte, volle Straßen und voller Genuss

Ein Stück weiter stehen die Mitglieder des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ und blicken zufrieden auf die volle Straße: „Der verkaufsoffene Sonntag im Herbst ist immer der schwierigste“, sagt Dankmar Stolz, „aber ich habe das Gefühl, die Telegrafenstraße ist heute noch voller als in anderen Jahren.“ Das neue Weinfest passe bestens ins Konzept und werde sich hoffentlich in der Zukunft noch rumsprechen. „Klar könnten wir uns wünschen, dass es etwas wärmer wäre“, sagt Stolz, „aber wir freuen uns einfach, dass so viele Menschen unterwegs sind.“