„Kaffee und Knöllchen“ in Wermelskirchen Insgesamt 97 Motorräder und sechs Pkw kontrolliert

Am vergangenen Sonntag, 23. April, fand zum zweiten Mal in diesem Jahr die Sonderkontrollaktion „Kaffee und Knöllchen“ der Polizei Rhein-Berg statt. In der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr hatte der Verkehrsdienst der Polizei eine Kontrollstelle an der B 51 in Wermelskirchen vor dem Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet. 97 Krafträder und sechs Pkw wurden kontrolliert. Das teilte die Polizei mit. Wer wollte, konnte nach der Kontrolle noch ins Gespräch mit den Verkehrssicherheitsberatern und dem Verkehrsdienst der Polizei bei einer Tasse Kaffee kommen.