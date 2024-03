Autobahn 1 bei Wermelskirchen 900 Liter Diesel aus Baustellen-Baggern gestohlen

In der Zeit von Dienstag, 26. März, circa 18.00 Uhr bis Mittwoch, 27. März, circa 6.30 Uhr entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter aus fünf Baggern insgesamt circa 900 Liter Dieselkraftstoff in einem Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die Bagger befanden sich zur Tatzeit an der Autobahnbaustelle in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Burscheid und Wermelskirchen.