Wermelskirchen 37-jähriger Wermeslkirchener muss wegen Bedrohung Geldstrafe zahlen

Gleich zu Beginn der Verhandlung gegen einen 37-jährigen Mann aus Wermelskirchen vor dem Amtsgericht musste einer der beiden Anklagepunkte wegen eines Verfahrensfehlers eingestellt werden – der Mann war wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Frau angeklagt worden. Neben mehrfachen Schlägen an Oberarm und Kopf soll er sie auch an die Hüfte getreten haben. Der in der Anklage angegebene Strafantrag fehle, was ein Verfahrenshindernis darstelle.