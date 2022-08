Polizeieinsatz in Wermelskirchen : 82-Jähriger bedroht 87-jährige Ex-Partnerin mit Waffe

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei nach Tente an, wo es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung unter Senioren gekommen war. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wermelskirchen Großeinsatz am Montagmorgen für die Polizei in Wermelskirchen: Ein 82-jähriger Mann bedrohte seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Tente mit einer Schreckschusspistole. In seiner Wohnung fand die Polizei mehrere Schusswaffen mit Muntion.

Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen von Wach-, Verkehrs- und Bezirksdienst sowie zivilen Kräften vor Ort war, sperrte weiträumig ab und forderte gleichzeitig Spezialeinsatzkräfte (SEK) angesichts der Waffenbedrohung durch den Mann an. Inzwischen war der Senior wieder in seiner eigenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gegangen, ohne dass irgendetwas in den Räumlichkeiten der Frau passiert war.

Noch auf der Anfahrt konnten die Spezialkräfte wieder umkehren: Der Senior war vor das Haus getreten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Waffe, so stellte die Polizei fest, handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Warum es zu dieser Auseinandersetzung zwischen den Senioren gekommen ist, hat die Polizei noch nicht klären können. Er wurde nach einer Begutachtung in eine Landesklinik eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte noch am Vormittag eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dabei fanden die Beamten mehrere Schusswaffen mit Munition. Diese könnte er illegal besessen haben, denn aktuell gibt es noch keine Hinweise darauf, dass der 82-Jährige eine Erlaubnis für den Besitz von Waffen und Munition hatte.