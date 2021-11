Schweigegang durch Wermelskirchen : Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht

Am Schweigegang zur Reichsprogromnacht in Wermelskirchen und der anschließenden Andacht nahmen in diesem Jahr etwa 80 Bürgerinnen und Bürger teil. Foto: Ev. Kirchengemeinde

Wermelskirchen Zu einem Gedenken an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren trafen sich am vergangenem Dienstag etwa 80 Teilnehmer in der Wermelskirchener Innenstadt, die der Einladung des Organisationsteams um Pfarrerin Almuth Conrad und Initiator Tim Philipp folgten, zu einem Schweigegang und anschließender Andacht.

Die Reichspogromnacht, am 9. November 1938, läutete die gezielte Verfolgung und Zerstörung der Juden und des jüdischen Guts in Deutschland ein. Jahr für Jahr wird am 9. November an diese schreckliche Nacht gedacht, um nie zu vergessen was passiert ist und um dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.

Wie in den vergangenen Jahren auch gab es einen Schweigegang mit anschließender Andacht in Wermelskirchen. Treffpunkt war wieder Eich 49 in der Innenstadt, vor jenem Haus, in dem der von den Nazis vertriebene Arzt Kurt Wohl lebte.

An ihn erinnerte Bürgermeisterin Marion Lück in ihrer Rede: „Der Holocaust hat nicht erst mit dem Bau der Konzentrationslager begonnen. Der Terror begann schon viel früher mit der Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung. Und das ist auch bei uns in unserem beschaulichen Wermelskirchen geschehen. Die Menschen haben zugesehen, wie Kurt Wohl Schritt für Schritt diskriminiert, diskreditiert und schließlich komplett ausgegrenzt wurde.“

Die Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht am 9. November 1938, in der die Nationalsozialisten nicht nur dazu aufgerufen haben, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören, sondern auch zu brutalsten Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung angestachelt haben, sei noch heute wichtig: „‚Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen.’ Dieser Satz von Primo Levi, einem Überlebenden aus Auschwitz, führt mir das immer wieder vor Augen“, sagte Initiator Tim Philipp. „Der Satz schreit mir förmlich als Mahnung entgegen, wenn ich durch die Straßen laufe und einen goldenen Pflasterstein entdecke.“ Oft halte er dann kurz inne und lese sich zumindest den Namen dieser Person durch. „Es gibt viele solcher Steine in jeder Stadt, in jedem Dorf. Wer bewusst auf diese Steine achtet, der wird feststellen, dass es sehr viele sind“, sagt Philipp.