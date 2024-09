„7 Fakten“ zum Baumarkt-Riesen „Obi“ Die Geschichte von Maus und Biber

Mühsam. Zwar sah sich der Remscheider Werkzeug-Großhändler Emil Lux schon früh als „Pionier des ,Do it yourself‘ in Deutschland“ – und brachte bereits 1957 einen Katalog mit dem Titel „Selbst ist der Mann“ auf den Markt. Bis 1970 der erste Obi-Markt in Hamburg-Poppenbüttel eröffnen konnte (im Einkaufszentrum Alstertal der Otto-Gruppe) – mussten Emil Lux und sein Mitarbeiter Manfred Maus aber dicke Bretter bohren.