Auf dem Wanderweg um die Dhünntalsperre in Wermelskirchen : 68-Jähriger mit Pedelec gestürzt

Wermelskirchen Ein 68-Jähriger ist mit seinem Pedelec auf dem Wanderweg um die Dhünntalsperre am vergangenen Sonntagmittag gestürzt. Der Wipperfürther hat sich dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Sie war auf den Unfall von Zeugen aufmerksam gemacht worden. Der 68-Jährige war auf dem Wanderweg an der Straße Unterberg an ihnen vorbeigefahren. Nach einer Zeit hörten sie ungewöhnliche Geräusche und fanden den gestürzten Fahrer verletzt auf dem Boden liegend vor. Die Zeugen übernahmen die Erstversorgung und alarmierten die Polizei. Der Verletzte konnte laut Polizei angesprochen werden, sei aber nicht in der Lage gewesen, sich an dem Grund für den Unfall zu erinnern. Die Beamten stellten das Pedelec sicher.