Traditionsunternehmen aus Wermelskirchen Bestattungshaus Trauerhilfe ermöglicht Blick hinter die Kulissen

Seit 65 Jahren begleitet das Bestattungshaus Trauerhilfe trauernde Familien in Wermelskirchen und der Region. In dieser Zeit – vor allem in den vergangenen 15 Jahren – hat sich das Bestattungsgewerbe stark gewandelt. Daher hat Daniel Fischbach beim anstehenden Tag der offenen Tür am Samstag, 8. Juni, vor allem ein Anliegen: „Wir möchten gerne zeigen, dass heute persönliche Wünsche und Bedürfnisse bei einer Beerdigung umgesetzt werden können. So können unter anderem besondere Dekorationen bei der Trauerfeier an den Verstorbenen und seine Hobbys erinnern.“