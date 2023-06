Ziel in Wermelskirchen 61 Schmuckstücke fahren bei der Oldtimer-Rallye „Peter’s Best“

Nachdem sie am Vormittag auf dem Reithof Anstelburg in Kerpen gestartet waren, wartete am Nachmittag beim Ziel-Einlauf am Autohaus Hildebrandt in Wermelskirchen eine letzte Prüfung auf die 61 Teilnehmer der Oldtimer-Rallye „Peter’s Best“. Bevor die Fahrer ihre Schmuckstücke auf dem Gelände abstellen, die Motorhauben zur Abkühlung der Motoren aufklappen und sich ein Würstchen vom Grill holen konnten, galt es noch eine Aufgabe zu lösen. Die Herausforderung: Das Fahrzeug mit der Front bis auf 50 Zentimeter an eine Pylone heranfahren, wobei jeder Zentimeter Abweichung für Strafpunkte sorgte.